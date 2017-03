6 populaire kindertijdschriften (met korting)

Lezen jouw kinderen steeds minder boeken? Digitale media zoals de smartphone en iPad worden alsmaar populairder, ook onder de kids! Toch zijn er nog steeds een heleboel leuke én educatieve tijdschriften. Op 123tijdschrift.nl vind je kindertijdschriften voor alle leeftijden. Van 20 t/m 30 maart is het Magazine 10-daagse en bestel je de populairste kindertijdschriften met hoge korting. Dit zijn de 6 populairste kindertijdschriften van het moment!

1. Donald Duck

Het vrolijkste weekblad van Nederland valt nog steeds elke week bij heel veel kids op de mat. Donald Duck staat vol met grappige en spannende verhalen over Oom Donald, Oom Dagobert, Katrien en Kwik, Kwek en Kwak. En geef maar toe, niet alleen de kinderen vinden dit tijdschrift leuk om te lezen.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 4 nummers Donald Duck voor 4,-

2. Tina

Tina is het grootste weekblad voor meisjes tussen de 7 en 12 jaar. Het tijdschrift staat bomvol populaire meidenstrips maar bevat tegenwoordig ook veel over mode, make-up trends, tips voor je slaapkamer en de laatste nieuwtjes over tv- en popsterren. Tina behandelt ook de alledaagse problemen in het leven van jonge meisjes en is naast een gezellig weekblad ook informatief.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 4 nummers Tina voor 4,-

3. Zo Zit Dat

Waarom zijn bananen krom? Hoe ontstaan vliegtuigstrepen? Hoe vang je een boef? Dit zijn enkele vragen waar het maandblad Zo Zit Dat antwoord op geeft. Zo Zit Dat is een leuk en educatief blad voor jongens en meisjes van 9 tot 15 jaar. Leuk voor je kinderen maar ook voor jou! Nog voor je het door hebt weten de kids straks meer feitjes dan jijzelf.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 6 nummers voor 15,-

4. Bobo

Bobo staat vol puzzels, leuke doe-opdrachten en voorleesverhalen voor kleuters. Het blauwe konijn vraagt kinderen in groep 1 en 2 elke maand om problemen op te lossen. Het tijdschrift Bobo leert kleurters over cijfers, letters, woorden, vormen en kleuren. Je kleuter wordt ongemerkt voorbereid op groep 3.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 5 nummers voor 15,-

5. Kidsweek

Kidsweek is de krant voor kinderen in het basisonderwijs. Iedere donderdag brengt de krant nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Naast serieuze onderwerpen staan ook sport, dieren, filmnieuws en uitvindingen centraal. Uiteraard mogen de moppen, strips en prijsvragen niet ontbreken. Met Kidsweek blijven kinderen op de hoogte van wat er in de wereld speelt.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 13 weken voor 15,-

6. Okki

Zit je kind in groep 3 of 4? Dan is Okki het tijdschrift! Okki staat vol leuke opdrachten, verhalen en sommetjes waarmee je kind thuis kan oefenen met lezen, schrijven en rekenen. Okki is afgestemd op de lesstof van groep 3 en 4 en wordt aanbevolen vanuit het onderwijs.

Tijdens de Magazine 10-daagse: 5 nummers voor 15,-





