De Magazine 10-daagse is weer gestart!

15-09-2016 Yes! De Magazine 10-daagse is weer begonnen! Slechts 10 dagen lang profiteer je van waanzinnige kortingen op meer dan 100 tijdschriften en kranten. Veel abonnementen lopen automatisch af. Daarmee is de Magazine 10-daagse het ideale moment om eens een tijdschrift te proberen. En zo’n ruime keuze als dit jaar was er voorheen nooit! Voor iedereen is een passend tijdschrift of krant te vinden. Wacht niet te lang want voor de exclusieve acties geldt op = op!

Succesvolle Magazine 10-daagse

In september is het alweer de derde keer dat op 123tijdschrift de Magazine 10-daagse wordt gehouden, en met succes! Tijdens de vorige Magazine 10-daagse hebben we ruim 1100 mensen blij gemaakt met een proefabonnement naar keuze voor de allerlaagste prijs van Nederland! Nergens vind je een goedkoper proefabonnement dan tijdens de Magazine 10-daagse bij 123tijdschrift. Met een heleboel exclusieve deals weet je zeker dat je tijdens de Magazine 10-daagse de beste aanbieding scoort! De kortingen loopt op tot wel 75% en je kunt al een tijdelijk abonnement afsluiten vanaf 4 euro. Deze voordelige proefabonnementen vind je enkel en alleen tijdens de Magazine 10-daagse bij 123tijdschrift. Profiteer nu en kies één van de onderstaande tijdschriften deals of bekijken het gehele assortiment op www.123tijdschrift.nl/magazine10daagse

5 nummers Donald Duck voor maar 9,95

4 nummers Libelle voor maar 9,95

5 nummers Tina voor maar 9,95

3 maanden Elsevier voor maar 18,-

6 nummers Wendy voor maar 25,-