Deze BN’ers hebben een eigen tijdschrift!

Bekende mensen met een eigen kledinglijn of parfum kennen we allemaal. Maar er zijn een aantal Bekende Nederlanders die het heel anders aanpakken. Zij hebben een eigen tijdschrift! Lifestyle, mindfulness of opinie… het kan allemaal! Van de onderstaande Bekende Nederlanders kun je een tijdschrift bestellen op 123tijdschrift.nl. Wil je eerst kijken of het blad bij je past? Dat kan! Met een proefabonnement zit je nergens aan vast.

Chantal Janzen

Ze is de nieuwkomer maar het tijdschrift &C van Chantal Janzen is nu al een regelrechte hit! &C richt zich op vrouwen van 18 tot 48 jaar en behandelt, zoals Chantal het zelf noemt, de hele mikmak. Mode, beauty, eten, reizen, lifestyle, wonen en human interest. Allemaal door de bril van Chantal Janzen, die een flinke dosis humor bevat.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 6 nummers voor 19,95

Wendy van Dijk

De glossy Wendy van Wendy van Dijk staat bomvol feel-good verhalen. Elke editie geef je goed nieuws, slimme tips en vrolijke verhalen. Wendy hoopt met haar magazine mensen te laten ontspannen en te inspireren met hoop, liefde, kracht en ontspanning. Houd je van mindfulness? Dan is Wendy echt iets voor jou!

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 6 nummers voor 25,-

Maarten van Rossum

Houd je van actualiteit in een nuchtere en relativerende stijl? Dan is het tijdschriften Maarten! van Maarten van Rossum jouw blad. Elke editie staat vol analyses, brandende kwesties en historisch perspectief. Maarten! is serieus en prikkelt je.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 13,95

Linda de Mol

Linda de Mol weet met het blad LINDA. veel vrouwen te interesseren. Het lifestyle magazine behoort tot de populairste tijdschriften van Nederland. In LINDA. lees je maandelijks een spraakmakend dubbelinterview, taboedoorbrekende verhalen en portretgalerijen. Elke editie heeft een eigen thema die in het hele tijdschrift wordt doorgevoerd.

Bestel LINDA. op 123tijdschrift.nl: 6 nummers voor 33,-





