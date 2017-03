Deze kooktijdschriften zijn voor echte foodies

Is koken jouw passie? Begin jij te watertanden bij mooie foodfoto’s? Duik je het liefst direct te keuken in om de lekkerste gerechten (na) te maken? Dan zijn deze 6 kooktijdschriften jou op het lijf geschreven! Op 123tijdschrift.nl vind je altijd de leukste kooktijdschriften met lekkere en gezonde gerechten. Tijdens de Magazine 10-daagse kun je deze kooktijdschriften bestellen met hoge korting! Hier onze 6 favorieten:

Lekker

Het kooktijdschrift Lekker geeft informatie over de laatste trends, het leven achter de schermen van de horeca en nieuws over de restaurants uit de LEKKER 500! In elke editie kun je een kijkje nemen bij bekende chefs en een nieuwe generatie koks. Met pakkende interviews, informatie over de nieuwste kookboeken en recepten weet Lekker iedere lekkerbek te vermaken.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 12,50

Delicious

Delicious verschijnt 13 keer per jaar en is het magazine wat om koken maar ook vooral om eten draait. Het kooktijdschrift staat vol met maakbare recepten, verhalen over mensen met een passie voor eten en fotografie waar je direct van gaat watertanden. Je krijgt ook informatie over restaurants die je niet mag missen, de mooiste kookspullen en goede wijnadviezen.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 12,50

gezondNU

Houd je van koken maar wel het liefst gezond? Dan is gezondNU het kooktijdschrift voor jou! In dit onafhankelijke magazine leef je alles over gezondheid, voeding en psyche. gezondNU werkt samen met artsen en wetenschappers en brengt de nieuwste medische ontwikkelingen naar buiten en maakt direct duidelijk wat dit voor jou betekent. Het blad staat vol reportages, persoonlijke verhalen en praktische tips en adviezen om gezond te blijven.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 6 nummers voor 17,50

Jamie Magazine

Is koken jou passie en zou je net zo goed willen worden als Jamie Oliver? Lees dan Jamie Magazine. Dit dikke kooktijdschrift valt elke twee maanden in de bus. In het magazine vind je de beste ingrediënten voor verrassende recepten en alles over de meest culinaire plekken ter wereld. Het blad biedt ook veel ruimte voor Jamie Olivers Food Revolution: iedereen te laten ontdekken hoe lekker gezond eten is. Met Jamie Magazine zul je zien hoe simpel het is om iets geweldigs op tafel te zetten.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 14,95

Foodies

In Foodies vind je recepten voor iedereen. Van makkelijke gerechten voor doordeweeks tot uitgebreide recepten om in het weekend eens lekker uit te pakken. In Foodies vind je veel recepten met seizoensproducten die veranderen in de pure gerechten. Zoek jij culinaire inspiratie en ben jij 24/7 hongerig? Dan is Foodies echt iets voor jou!

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 15,-

Gezond eten

Voor wie graag gezonder wil leven zonder plezier aan eten in te leveren is er Gezond eten. Dit kooktijdschrift richt zich 100% op gezonde maaltijden en wil laten zien dat lekker en gezond prima samen kan. Het kooktijdschrift staat vol praktische tips en fabels worden ontkracht. Ook de leukste foodblogs, kookboeken en handige apps komen aan bod. Maar bovenal staat genieten van eten centraal.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 10,-





