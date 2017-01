Maak kans op een elektrische fiets bij Landleven

19-09-2016 Geniet dit najaar extra voordelig van de natuur met Landleven. Je ontvangt nu tijdelijk 3 nummers Landleven voor maar 12,50! Daarnaast maak je GRATIS kans op een elektrische fiets van het merk Batavus ter waarde van 1.999 euro. Daarmee maak je de mooiste fietstochten door de natuur en beleef je de herfst op zijn best. Wacht niet te lang want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Het abonnement loopt automatisch af. Dit maakt het een ideaal abonnement om het tijdschrift Landleven te proberen. Profiteer nu!

Natuur in alle vormen in Landleven

In het tijdschrift Landleven lees je elke maand alles over de natuur. Het magazine staat vol met prachtige natuurfoto’s en nuttige tuintips om van jouw eigen stukje natuur een top plek te maken. En dat het hele jaar door! Het maakt niet uit hoe groot of klein dat is. Landleven besteed aandacht aan natuur, landschap, tuinen, erven maar ook boerderijen en boerderijdieren. Elke maand lees je interessante interviews met natuurliefhebbers zoals jij. En wie weet eindigt de natuur uit jouw tuin uiteindelijk op je bord. Met de lekkere recepten om zelf te maken inspireert het tijdschrift Landleven je om alles uit de natuur te gebruiken tijdens je dagelijkse maaltijden.

Elektrische fiets bij Landleven

Tijdelijk maak je bij een proefabonnement op Landleven automatisch kans op een elektrische fiets van het merk Batavus ter waarde van 1.999 euro. Hiermee fiets je het gehele jaar door mooie tochten door de natuur in jouw omgeving. Ook als de wind uit een ongunstige richting komt rijdt jij zonder problemen toch nog die polder door.