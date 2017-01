22-09-2016 Vraag nu GRATIS de Digitaalgids pocket van de consumentenbond aan op 123tijdschrift.nl! Het aanvragen is zonder enige verplichting en je zit achteraf ook nergens aan vast. In de Digitaalgids pocket lees je alles over de 86 leukste,nuttigste én GRATIS softwareprogramma’s.

Gratis Digitaalgids pocket

In de Digitaalgids pocket van de consumentenbond lees je alles over onder andere veiligheid en schoonmaak, systeemhulpjes, opslag en back-up, communicatie, media en internet. Een handige gids voor als je meer wilt weten over handige gratis programma’s voor op de computer. Alle programma’s die in de gids staan zijn gratis te verkrijgen, net zoals deze gids! Volgens de consumentenbond is gratis software vaak ook goede software. De programma’s voegen echt iets toe aan je computer en soms zijn ze zelfs beter dan vergelijkbare programma’s waarvoor je wel moet betalen.

Digitaalgids pocket informeert

Ga niet zo maar op zoek naar gratis software. Laat je altijd goed informeren, bijvoorbeeld met de Digitaalpocket gids van de consumentenbond. De kwaliteit van gratis software wisselt sterk en de intenties van de makers zijn niet altijd zoals je zult verwachten. Denk aan verborgen malware of er liften ongewenste programma’s mee. Wacht niet te lang en vraag nu gratis de Digitaalgids pocket aan op 123tijdschrift.nl. Daarin lees je alles over gratis software dat wel te vertrouwen is. Wacht niet te lang want het gratis aanvragen van de Digitaalgids pocket is alleen mogelijk tot 12 oktober 2016.