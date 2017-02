Grazia: Ilse DeLange wil nog niet trouwen

Ilse DeLange verwacht niet dat ze snel in het huwelijksbootje zal stappen. “Ik denk dat wij ons allebei nog te veel kind voelen om het huwelijk serieus te nemen“, zegt de 33-jarige zangeres, die al twaalf jaar gelukkig is met haar drummer Bart Vergoossen.

“Bart vraagt me ook wel eens, maar dat is voor de grap. Dan doet hij net alsof en liggen we samen in een deuk“, gaat DeLange verder in een interview met Grazia.

“Ik ben ook niet zo’n type vrouw dat denkt: wanneer vraagt-ie me nou?“

Gezinsuitbreiding

Ook gezinsuitbreiding staat voorlopig niet op DeLanges agenda. De zangeres wil zich de komende twee jaar op de Verenigde Staten storten.

“Ik heb mijn hele leven al het gevoel gehad dat ik dit beest een keer moet gaan aanpakken. En ik weet niet of ik ‘m eronder krijg, maar het feit dat ik het niet uit de weg ga, geeft me al voldoening genoeg.”

Succes in de VS

Hoewel Ilse al jaren droomt van succes in de Verenigde Staten, zet ze er niet alles voor op het spel. “Als het mislukt, wil ik nog wel in hetzelfde huis kunnen blijven wonen en dezelfde dingen kunnen blijven doen.”

Toch sluit de blondine niet uit dat ze ooit verkast naar bijvoorbeeld Los Angeles. “Maar het moet wel reëel zijn. Ik ga geen geld verspillen door daarheen te verhuizen terwijl ik hele dagen op de bank tv lig te kijken.”

Schuldig

Vergoossen volgt zijn vriendin naar de Verenigde Staten. In het begin van hun relatie voelde DeLange zich soms schuldig, omdat ‘het altijd over mij ging’. “Het is echter steeds duidelijker geworden hoe belangrijk hij is voor mijn carrière“, zegt de zangeres over haar geliefde.

“Bart heeft een uitstekende mensenkennis en een feilloos zakelijk instinct. De groei die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, is mede dankzij hem. Daarom zeg ik altijd: we hebben samen één carrière.”

Op elkaars lip

Dat Ilse en Bart vaak op elkaars lip zitten, is voor de zangeres geen probleem.

“Ik kan me voorstellen dat mensen er stapelgek van zouden worden, maar voor ons werkt het fantastisch. Het belangrijkste is dat we er altijd voor elkaar zijn. Bart is mijn beste vriend. Hij staat dichter bij me dan wie dan ook. God, dat klinkt allemaal zo ontzettend The Bold and the Beautiful.”

