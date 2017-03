18-01-2017 Wil je graag een krant proberen? Neem een proefabonnement op een krant voor maar 1 euro per week! Tijdens de Euroweken biedt 123tijdschrift.nl een groot assortiment aan in kranten en betaal je voor een proefabonnement maar 1 euro per week. De proefabonnementen duren 4 weken en stoppen automatisch. Je zit dus nergens aan vast. Dat is ideaal als je een keer een krant wilt proberen. De korting is gigantisch want deze loopt op tot maar liefst 93%! Profiteer tijdens de Euroweken van hoge kortingen en neem een tijdelijk abonnement op één van de kranten uit het assortiment. Op 123tijdschrift.nl vind je landelijke dagbladen en regionale dagbladen. Wat dacht je bijvoorbeeld het AD Algemeen Dagblad of De Telegraaf? Wil je liever nieuws uit je eigen regio lezen? Je vindt vrijwel elke regionale krant op 123tijdschrift.nl. Je leest het Brabants Dagblad, De Gelderlander of Het Parool voor maar 1 euro per week. Profiteer van hoge korting en probeer snel een krant uit tegen een lage prijs!

Probeer een krant voor 1,- per week!

Wanneer je een proefabonnement bestelt via 123tijdschrift.nl zit je nergens aan vast. De meeste proefabonnementen op landelijke en regionale dagbladen duren 4 weken en stoppen automatisch aan het einde van de looptijd. Zo kun je eens rustig nagaan welke krant het beste bij je past. Je vindt op 123tijdschrift.nl zo’n 25 verschillende dagbladen. Dit zijn landelijke dagbladen zoals De Telegraaf, Trouw of AD Algemeen Dagblad maar ook regionale dagbladen zoals De Twentsche Courant Tubantia, Leeuwarder Courant of het Haarlems Dagblad. Vrijwel elke regionale krant vind je tegen een aantrekkelijke prijs terug op 123tijdschrift.nl. Ten slotte heeft 123tijdschrift.nl ook twee kranten speciaal voor kinderen. Dit zijn Kidsweek en 7Days. Kidsweek is een weekkrant die zich richt op basisschoolleerlingen. Voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs is er 7Days. Je hebt bij alle kranten keuze uit een doorlopend of aflopend abonnement. Alle proefabonnementen zijn automatisch aflopende abonnementen. Zo kun je aan het einde van het proefabonnement bedenken of de krant bij je past. Is dat het geval? Dan kun je eenvoudig een abonnement met een langere looptijd bestellen op 123tijdschrift.nl.