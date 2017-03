Tijdschriften worden vaak geassocieerd met vrouwen. Maar wist je dat er ook een heleboel leuke tijdschriften voor mannen zijn? Naast echte mannenbladen zijn er ook veel tijdschriften over nieuws, opinie, sport en hobbies. Tijdens de Magazine 10-daagse op 123tijdschrift.nl zijn alle tijdschriften en kranten flink afgeprijsd. Ook voor mannen is er een groot aanbod aan tijdschriften te vinden. Hieronder een greep uit onze favoriete tijdschriften voor mannen.

Nieuwe Revu

Zoek je een tijdschrift speciaal voor mannen? Dan zit je met Nieuwe Revu zeker goed! Nieuwe Revu presenteert elke week een spannende mix van nieuws, sport en entertainment voor de man. Het tijdschrift heeft onthullende reportages, achtergrondverhalen, interviews, fotografie en scherpe columns.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 6 nummers voor 12,50

Elsevier

Elsevier is het grootste opinieblad van Nederland. Elke week lees je interessante artikelen over wetenschap, economie, politiek, cultuur en financiën. De spraakmakende columnisten belichten een uitgesproken kijk op de wereld. Bestel je via 123tijdschrift een proefabonnement op Elsevier? Dan ontvang je maar liefst 75% korting!

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 maanden voor 18,-

Autoweek

Voor iedere man die de autowereld op de voet wilt volgen is er Autoweek. Het enige autoweekblad vol nieuws en consumenteninformatie. In Autoweek lees je elke week over bijzondere prototypes, de nieuwste modellen, eerlijke testen en feiten over wetgeving, kosten en milieu.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 4 nummers voor 4,-

Playboy

Bij de naam Playboy denken de meesten aan schaargekleede dames maar Playboy is veel meer dan dat. Playboy biedt alles wat mannen boeit: het mooiste vrouwelijk schoon, lifestyle, reizen, films, muziek, literatuur en de laatste gadgets.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 12,50

Filosofie Magazine

Filosofie Magazien gaat dieper in op levensvragen. Over de samenleving, werk, gezin, het leven, de actualiteit en politiek. Het tijdschrift helpt je om je eigen antwoorden te vinden door op nieuwe invalshoeken te wijzen. Met Filosofie Magazine sta je even stil in de maatschappij en word je bewuster van de samenleving, je omgeving en jezelf.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 14,95

CHIP FOTO magazine

CHIP FOTO magazine laat je zien wat je allemaal kunt met een digitale camera. En dat is veel! CHIP legt je het allemaal uit in begrijpelijke taal. Dit tijdschrift is leuk en interessant voor de hobbyfotograaf. Ben je op zoek naar nieuwe hard- of software? In CHIP FOTO Magazine kun je alle kritische test lezen en producten vergelijken.

Alleen tijdens de Magazine 10-daagse: 3 nummers voor 15,-





