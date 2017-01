Lees alles over de Scandinavische stijl

24-01-2017 Zijn natuurlijke elementen, rust en pastelkleuren helemaal jouw ding en droom je weg bij de Scandinavische look? Dan is het tijdschrift Scandinavian Living echt iets voor jou! Je vindt dit tijdschrift over Scandinavische interieurs nu op 123tijdschrift.nl met maar liefst 28% korting! Scandinavian Living projecteert de Scandinavische levensstijl op zijn best. Profiteer van korting op je abonnement en bestel het magazine Scandinavian Living op 123tijdschrift.nl.

Scandinavische stijl

De Scandinavische stijl staat bekend om de minimalistische stijl waar veel gebruik wordt gemaakt van lichte en duurzame materialen. De kleurtinten die worden gebruikt in een Scandinavisch interieur zijn vaak kalme en neutrale tinten zoals wit, lichtblauw en grijstinten. Daarnaast speelt licht een belangrijke rol. Withouten vloeren maken de ruimte groot en de nadruk komt te liggen op meubelstukken van natuurlijke materialen zoals strakke eetkamerstoelen of een grote boomstam als bijzettafel. Met het tijdschrift Scandinavian Living volg je de laatst trends op het gebied van Scandinavisch design, interieur en lifestyle. Daarnaast kun je in elke editie een kijkje nemen in de mooiste Scandinavische huizen en ontdek je nieuwe design objecten. Ten slotte lees je alles over hotspots, portretten van ontwerpers en recepten geïnspireerd op de Scandinavische keuken.

Haal de Scandinavische stijl in huis

Met Scandinavian Living haal je letterlijk de Scandinavische stijl in huis. Het tijdschrift verschijnt 1x per 2 maanden.

