Speciaal De Telegraaf abonnement!

23-02-2017 De Telegraaf komt met een speciaal verkiezingsabonnement! 15 maart 2017 mogen veel mensen naar de stembus. In deze tijden is het volgens De Telegraaf dan ook belangrijk om veel te weten om tot een beslissing te komen. Daarom heeft De Telegraaf een speciaal proefabonnement omtrent de verkiezingen 2017: het De Telegraaf verkiezingsabonnement! Je ontvangt 24 nummers van De Telegraaf voor slechts 12,-. Het abonnement stopt automatisch, dus geen gedoe. Bereid je voor op de verkiezingen en bestel het De Telegraaf abonnement op 123tijdschrift.nl

De Telegraaf abonnement digitaal

Lees je liever De Telegraaf digitaal of juist alleen in het weekend? Dan heeft De Telegraaf ook een leuk verkiezingsabonnement voor jou! Bestel je het weekendabonnement dan ontvang je 4 weken op zaterdag en maandag de krant en kun je de hele week digitaal lezen voor slechts 8,-. Lees je het liefst alleen digitaal? Dat kan voor 4 weken voor 6 euro. Het weekendabonnement en het digitaal abonnementen lopen allebei automatisch af dus ook hier geen gedoe. Dit maakt het De Telegraaf verkiezingsabonnement ook een goede keuze om De Telegraaf te proberen. Wacht niet te lang want deze aanbieding is maar tijdelijk geldig.

De Telegraaf op 123tijdschrift.nl

Wist je dat 123tijdschrift.nl altijd leuke aanbiedingen heeft van De Telegraaf? Het hele jaar door vind je op 123tijdschrift.nl aanbiedingen De Telegraaf en nog een heleboel andere tijdschriften en kranten. Met meer dan 100 verschillende tijdschriften en kranten is 123tijdschrift.nl de grootste online kiosk van Nederland. De kortingen op tijdschriften en kranten lopen op tot wel 90%! Op 123tijdschrift.nl betaal je bijna nooit de volledige prijs van het abonnement. Je kunt kiezen uit doorlopende abonnementen of een proefabonnement. Dat maakt 123tijdschrift.nl de ideale site om eens een tijdschrift te proberen. Kijk voor het De Telegraaf verkiezingsabonnement en nog een heleboel andere leuke aanbiedingen op www.123tijdschrift.nl.