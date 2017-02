Valentijnscadeau met voordeel

07-02-2017 Ben je op zoek naar een leuk valentijnscadeau? Profiteer dan van de Valentijnsvoordeel op 123tijdschrift.nl! Speciaal voor Valentijns kun je twee tijdschriften proberen voor maar 20 euro. Verras je partner, vriend of vriendin voor Valentijn met een leuk tijdschrift en probeer zelf ook eens een tijdschrift. Met tijdschriften ervaren jullie samen een ontspannen Valentijnsdag. De actie is alleen geldig tot Valentijn.

Valentijnsdag tips

Wist je dat veel koppels graag op Valentijns samen willen ontspannen? Denk dan eens een tijdschrift! Een tijdschrift is het ideale cadeau bij een ontbijt op bed. Maar ook samen tijdschriften lezen op de bank kan een ontspannen Valentijnsdag zijn. Veel mensen zijn vergeten hoe leuk tijdschriften zijn. Met een tijdschrift heb je een moment voor jezelf en kijk je eens niet naar het scherm op je computer, ipad of telefoon. Lees samen een tijdschrift en maak echt even tijd voor elkaar. Speciaal voor Valentijnsdag heeft 123tijdschrift.nl combinatiedeals gemaakt. Je kunt kiezen uit de volgende deals: 3x Lonely Planet Traveller & 3x Marie Claire voor 20 euro, 6x Grazia & 6x Nieuwe Revu voor 20 euro, 3x Voetbal Inside & 3x Beau Monde voor 20 euro en Happy in Shape & Outside voor 20 euro. De korting van deze deals loopt op tot wel 52%! Geef je het tijdschrift cadeau? Dan stoppen de abonnement automatisch, dus geen gedoe. Je kunt de combinatiedeals natuurlijk ook voor jezelf kopen.

Tijdschriften voor iedereen

123tijdschrift.nl is de grootste tijdschriftenwinkel van Nederland. Met meer dan 100 verschillende tijdschriften en kranten is er voor iedereen een leuk tijdschrift te vinden. Je kunt kiezen uit een doorlopend abonnement of een aflopend abonnement. De aflopende abonnementen stoppen automatisch en je zit dus nergens aan vast. Daarom kun je op 123tijdschrift.nl ook goed een tijdschrift of krant proberen. Je hebt al een proefabonnement voor maar 4 euro. Op 123tijdschrift.nl vind je ook abonnementen met een cadeau, speciale acties en weekaanbiedingen. Kijk voor alle aanbiedingen op tijdschriften en kranten op www.123tijdschrift.nl